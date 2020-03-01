Валерий Гергиев: Орган в «Зарядье» уникален по своему звучанию

1 Март 2020 2020-03-01T13:50:28+03:00

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Художественный руководитель Мариинского театра, знаменитый дирижер Валерий Гергиев дал высокую оценку Большому органу концертного зала «Зарядье». По его мнению, Московский концертный зал теперь может конкурировать с самыми известными музыкальными площадками планеты. Валерий Гергиев является председателем наблюдательного совета по творческому развитию концертного зала «Зарядье», и как музыкант с мировым именем, уверен: любой мастер почтет за честь приехать в Москву и выступить на этой сцене.

- Важность органа в «Зарядье» сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент. И теперь зал «Зарядье» вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами, - отметил Валерий Гергиев. - Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы. И любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе. Это привлечет в Москву и многих известных мировых исполнителей.

Как подчеркнул дирижер, Большой орган соответствует по своим масштабам концертному залу «Зарядья». Гергиев рассказал, как создавался этот уникальный инструмент: его заказали у лучших мастеров Европы.

- Мы обратились для создания этого органа к знаменитому мастеру Даниэлю Керну, создателю органа концертного зала Мариинского театра. И задача была создать еще более совершенный инструмент, который еще богаче по звучанию. Потому что зал «Зарядье» масштабен, а инструмент должен соответствовать залу. И поэтому мы обратились к Керну, понимая, что не рискуем, - подчеркнул дирижер. - В итоге орган создавался на двух фабриках: компании «Мюлляйзен» в Страсбурге и интонировочной мастерской самого Даниэля Керна.

Так случилось, что Московский орган стал последним творением Даниэля Керна. Валерий Гергиев рассказал трагическую историю гибели мастера – он умер во время монтажа инструмента.

- Этот инструмент привезли в Москву в июле 2019 года и начали монтаж. К огромному сожалению, за четыре дня до начала окончательной фазы интонировки Даниель Керн упал и погиб прямо в своей мастерской. Такая трагическая история. И мы сделаем все возможное, чтобы этот его последний инструмент стал самым знаменитым из всех его творений, - пообещал музыкант.

Маэстро поблагодарил всех специалистов, причастных к созданию Большого органа, и отметил уникальность его звучания.

- За акустику зала «Зарядье» я отвечал полностью и на всех этапах считал своей главной задачей не допустить ни малейшей ошибки. Это было непросто, но мы справились. Уникальная акустика зала и прекрасное богатое звучание инструмента порадовало всех. И теперь мы, россияне, можем поздравить друг друга с тем, что все получилось, - подчеркнул дирижер.

В день инаугурации органа посетителей концертного зала «Зарядье» ждал концерт длиной в 24 часа. Ровно сутки, с полуночи 29 февраля до полуночи 1 марта свое мастерство демонстрировали 24 органиста из разных стран – России, США, Германии, Франции Японии и других. Насладиться богатым звучанием органа позволили 85 регистров инструмента и почти 6 тысяч труб. Новый орган концертного зала «Зарядье» стал самым большим музыкальным инструментом Москвы: его вес – 41 тонна, инструмент занимает площадь в 160 квадратных метров.