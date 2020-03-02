2020-03-02T07:31:45+03:00
Общество

Погода в Москве на 2 марта 2020 года: в город пришла дождливая весна

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Москве на 2 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице практически всю неделю будут идти дождиВ столице практически всю неделю будут идти дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики прогнозируют, что погода в Москве на 2 марта 2020 года будет облачной и дождливой. По городу ожидаются небольшие осадки, а утром по области местами образуется гололедица.

Температура воздуха составит +4..+6 градусов. Ночью столбики термометров хоть и опустятся, но всего на пару позиций. Ветер южного направления разовьет значительную скорость. В обычное время она будет составлять 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/c.

Атмосферное давление в первые весенние дни находится в норме. В понедельник оно составит 744 миллиметра ртутного столба.

Такие погодные условия сохранятся на всю неделю, за исключением четверга и пятницы. В эти дни дождь перестанет лить, а солнце прогреет воздух до +12, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что в целом март в столице будет на 2-5 градусов теплее климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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