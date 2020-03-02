В Подмосковье зарезали водителя такси

2 Март 2020 2020-03-02T10:05:47+03:00

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В Подмосковье убили водителя такси. Тело мужчины было обнаружено неподалеку от садового товарищества «Родник» в Талдомском районе.

Про погибшего известно, что ему был 41 год. Кого именно вез мужчина перед смертью и что он делал в данном районе пока не ясно. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск злоумышленников, сообщает Пятый канал.

В последнее время происшествия с таксистами регулярно становятся поводом для новостей.

Не успели затихнуть страсти после наделавшего немало шума видео из салона такси известного по кодовой фразе "Вези меня, мразь", как в соцсетях появился новый ролик: "Вези, **** прямо и на налево". Истории очень похожи: опять такси, опять истерика пассажиров, опять ссора из-за 25 рублей, списанные за отмену заказа, опять избиение водителя. Только на этот раз свидетелем разборок стал маленький мальчик. Собственно из-за него и начался скандал.

Тем временем в Москве таксист взял с китайца 6000 рублей из-за возможного коронавируса. Предприимчивый таксист решил сыграть на ситуации с эпидемией, надел маску для убедительности, чтобы заработать лёгких денег.

ИСТОЧНИК KP.RU