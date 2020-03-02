Наталья Сергунина рассказала о городской программе «Сделано в России»

2 Март 2020 2020-03-02T14:00:14+03:00

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В Москве запускается новый проект для бизнеса: программа «Сделано в России» Московского экспортного центра поможет в продвижении столичных компаний за рубежом. Коммуникационный проект будет способствовать привлечению целевой аудитории к московским предприятиям на рынках других стран. О проекте журналистам 2 марта рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

- Для компаний разработают единый фирменный стиль, который будет использоваться во время бизнес-миссий, региональных мероприятий и презентаций. Это повысит узнаваемость их продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. А кроме того, организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках. Их отправят в торговые представительства России за рубежом, - цитирует Наталью Сергунину официальный сайт мэра Москвы.

У каждого участника проекта появится своя электронная страница в каталоге «Сделано в России». Электронные профили оптимизируют для того, чтобы компании заняли более высокие позиции в онлайн-поисковиках. Страницы компаний будут переведены на 9 языков: информация о предприятии будет доступна на английском, датском, испанском, итальянском, китайском, немецком, польском, португальском и французском.

- Мы высоко оцениваем возможности, которые московские компании получат от участия в коммуникационном проекте «Сделано в России», и именно поэтому мы решили выступить его партнерами вместе с Росконгрессом, Российским экспортным центром и VEB Ventures, - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - Московский экспортный центр компенсирует все расходы на участие в программе для 100 компаний. Предпринимателей будет отбирать экспертная комиссия.

К участию в программе допускаются компании, зарегистрированные в Москве более 6 месяцев, и не имеющие задолженностей по налогам и другим обязательным платежам более чем на 100 тысяч рублей. Кроме того, более 50% сотрудников компании должны работать на территории Москвы. Учитываются также успешная экспортная активность предприятия, наличие своего «лица» - у компании должен быть бренд, логотип, фирменный стиль, а также официальный сайт с информацией и последними новостями из жизни фирмы.

Заявки на участие в программе принимаются со 2 до 31 марта 2020 года в Московском экспортном центре. Подать пакет документов можно как лично, так и по электронной почте.

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан по инициативе правительства столицы. Центр помогает предпринимателям и бизнесменам Москвы, оказывая финансовую, консультационную и другие формы поддержки по принципу единого окна. МЭЦ также помогает предприятиям в продвижении продукции на зарубежных рынках, стремясь сохранить лидерство российской столицы по объемам экспорта среди других регионов страны.