В выходные «Остров мечты» посетили более 150 тысяч человек

2 Март 2020 2020-03-02T15:01:28+03:00

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За первые выходные работы тематический парк развлечений «Остров мечты» посетили более ста пятидесяти тысяч человек, только в день открытия здесь побывали более 87 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что из-за возникшего ажиотажа в парке образовались не маленькие очереди.

«Время ожидания в очереди на отдельные аттракционы может достигать одного часа и даже больше – это распространенная практика для крупных тематических парков по всему миру. Чтобы гости не скучали в очереди перед аттракционом, мы предусмотрели сопутствующие развлечения», – цитирует технического директора «Острова мечты» Ивана Шоля РИАМО.

Отмечается, что сейчас в парке находится более 20 аттракционов, однако четыре из них пока не работают. «Библиотека Снежной королевы», «Полет в тоннеле», «На крыльях ветра» и «Отель Трансильвания» будут запущены в ближайшее время, их открытие отложили для создания улучшенного медиаконтента, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU