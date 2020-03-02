Полиция задержала в Москве банду мошенников

2 Март 2020 2020-03-02T18:03:11+03:00

Лжеэкстрасенсы выманили у своих жертв более 2 млн рублей

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В Москве сотрудники полиции задержали банду мошенников, которые представлялись экстрасенсами и выманивали деньги у своих жертв. В общей сложности преступники обманули доверчивых граждан более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представителя МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, мошенники размещали объявления об услугах потомственной целительницы, которая якобы может решить финансовые и семейные проблемы.

За первый сеанс обманщики брали от двадцати до тридцати тысяч рублей. А за дальнейшие услуги цена могла вырасти и до 850 тысяч рублей.

«По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила два миллиона рублей», - цитирует слова Волк интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стражи порядка задержали десять человек, в том числе и лидера группировки. В настоящее время все они арестованы, в отношении мошенников возбуждено семь уголовных дел, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU