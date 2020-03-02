Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

2 Март 2020 2020-03-02T19:14:06+03:00

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Эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений, начали расследование вброса фейковых новостей о массовом заражении москвичей коронавирусом. Тысячи подобных постов панического содержания появились 2 марта в соцсетях и в мессенджерах. В пресс-службе Group-IB подтвердили, что это явно информационный вброс, и сообщения распространялись с помощью ботов.

- Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения, - рассказал генеральный директор Group-IB Илья Сачков. - В основном, информационная атака распространяется через ботов во «ВК», а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах.

Распространители фальшивых новостей о коварной заразе из Поднебесной целенаправленно ориентировались на мам и бабушек: именно женщины, опасаясь за жизнь и здоровье детей, легче всего поддаются панике.

- Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и другое, - рассказал Илья Сачков.

Эксперты Group-IB выявили уже более 9,5 тысяч постов и репостов, распространяющих фейковые новости о массовом заражении среди москвичей. Сейчас специалисты устанавливают исполнителей и заказчиков информационного вброса.

- Предположительно, цель данных провокационных действий - усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом, - отметил генеральный директор Group-IB.

Напомним, в России с 20 февраля 2020 года временно закрыт въезд для граждан Китайской народной республики. С 1 марта также отменены рейсы в Иран и в Южную Корею всех авиакомпаний, за исключением «Аэрофлота» и «Авроры». Ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в этих странах.