Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T22:42:08+03:00

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В Москве 2 марта подтвердился первый случай заболевания коронавирусом – госпитализирован мужчина, вернувшийся с отдыха в Италии. Мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал об усилении контроля и дополнительных мерах, которые вводятся в городе.

Все московские аэропорты продолжают работать в усиленном режиме. В залах прилета круглосуточно дежурят врачи, которые проверяют все рейсы, прибывающие из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии – стран, где обнаружены случаи заражения коронавирусом. В московских больницах выделены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. В дошкольных учреждениях и в школах у детей будут ежедневно измерять температуру. Выборочно, с помощью специальных дистанционных приборов, температуру будут определять и у пассажиров московского метро. Кроме того, ежедневно измерять температуру сотрудников рекомендуется и столичным работодателям.

Сергей Собянин попросил москвичей придерживаться введенных в городе мер и соблюдать профилактические ограничения.

Столичный градоначальник рассказал о самочувствии подхватившего коронавирус россиянина: по его словам, болезнь протекат в легкой форме. Медикам удалось оперативно установить круг контактов пациента – его родных, друзей и пассажиров прилетевшего с ним из Италии рейса.

- Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек, помещены в карантин 83 человека, - сообщил Сергей Собянин.

Все пассажиры рейсов, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана, получают постановление об изоляции – их ждет домашний карантин. У граждан, прилетевших из этих стран, берут анализ на коронавирус и фиксируют круг контактов. Пассажирам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, выдаются рекомендации две недели побыть в домашней изоляции. Их фотографируют и просят заполнить анкеты с контактными данными.

Кроме того, у всех пассажиров международных рейсов в столичных аэропортах измеряют температуру. Если она повышена, у человека берут анализ на коронавирус и отправляют его в больницу или на домашний карантин.

Напомним, с 28 февраля 2020 года в Россию приостановлен въезд для граждан Китайской народной республики. Кроме того, с 1 марта отменены рейсы всех авиакомпаний, летающих в Иран и в Южную Корею, кроме авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора». Туроператоры приостанавливают продажу путевок в Италию. Кроме того, многие авиакомпании отменяют рейсы в Италию и возвращают пассажирам деньги даже за невозвратные билеты.