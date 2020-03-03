Погода в Москве на 3 марта 2020 года: небольшой дождь и +6 днем

3 Март 2020 2020-03-03T07:14:45+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 3 марта 2020 года

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Погода в Москве на 3 марта 2020 года будет теплой, но пасмурной. Днем по городу ожидаются небольшие осадки в виде дождя, который временами может усиливаться. Солнца тоже ждать не стоит - небо затянут облака.

Температура воздуха остановится в пределах +4..+6 градусов, а в ночь на среду опустится совсем незначительно - до +3..+5. Ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление находится в норме и, согласно данным Гидрометцентра России, составляет 744 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что вообще весна в столице будет теплой и ранней. Снега за зиму практически не выпало, поэтому даже нет сугробов, которым нужно таять. Синоптики предполагают, что столбики термометров в марте будут держаться даже выше обычного.

ИСТОЧНИК KP.RU