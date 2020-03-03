Пассажиры московского метро воспользовались БКЛ почти 60 млн размещали

3 Март 2020 2020-03-03T12:59:48+03:00

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За два года пассажиры столичной подземки воспользовались Большой кольцевой линией (БКЛ) более 58 миллионов раз. Самыми популярными станциями этой ветки стали «ЦСКА» и «Деловой центр».

Отмечается, что в первый год после открытия первого участка БКЛ ежедневно ею пользовались порядка 70 пассажиров. На сегодняшний день суточный пассажиропоток большого кольца составляет 120 тысяч человек, пишет РИАМО.

Отметим, что только станцией «ЦСКА», которая расположена около футбольного стадиона и крупнейшего столичного торгового центра «Авиапарк», в 2019 году пассажиры воспользовались 11 миллионов раз. Кроме того, востребованными у москвичей и гостей города станциями считаются «Деловой центр», расположенная возле Москвы-Сити, и «Шелепиха», откуда возможна пересадка на Московское центральное кольцо (МЦК) и Солнцевскую линию метрополитена, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU