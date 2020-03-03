Серийного вора задержали в Домодедово

3 Март 2020 2020-03-03T14:35:04+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали молодого мужчину, который подозревается в серии краж. 22-летний мигрант из дальнего зарубежья обвиняется в похищении автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«В течение февраля злоумышленник в ночное время похищал аккумуляторные батареи из грузовых автомобилей иностранного производства, припаркованных на неохраняемых стоянках городского округа», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили преступника. В результате, преступника удалось задержать. У него в машине были обнаружены отвертка и кусачки, которые он использовал при кражах.

Всего полиции удалось установить причастность мужчины у четырем эпизодам краж. Общая сумма ущерба от его действий составляет порядка 150 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU