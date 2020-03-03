2020-03-03T15:47:58+03:00
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

В клинике созданы все условия для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус
Ксения БОГДАНОВА
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К странам с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией относятся Китайская народная республика, Иран и Южная Корея.К странам с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией относятся Китайская народная республика, Иран и Южная Корея.Фото: REUTERS
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Пассажиров с ОРВИ, приезжающих из стран, где уже обнаружили коронавирус, будут отправлять в больницу в Коммунарке. К странам с эпидемиологически неблагоприятной ситуацией относятся Китайская народная республика, Иран и Южная Корея. О решении столичных властей размещать пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в Коммунарке, 3 марта рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В целях улучшения условий всех пациентов, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, их примет новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к приему таких больных, - сообщила Ракова. - Этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс.

Сейчас пациентов, уже госпитализированных в Москве, переводят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке.

- В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения, - отметила Анастасия Ракова.

Больница в Коммунарке является одной из самых современных клиник в стране. В ней созданы все условия для комфортного пребывания пациентов: просторные палаты на несколько человек с большими окнами высокими потолками, есть все удобства для маломобильных больных.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией был подтвержден 2 марта — в больницу госпитализировали молодого человека, отдыхавшего в Италии. В течение суток врачи оперативно установили его контакты и поместили в клинику несколько человек из числа его родных, друзей и пассажиров, летевших вместе с ним из Италии. Все они госпитализированы с подозрением на коронавирус. У самого больного заболевание протекает в легкой форме.

В столице усилены меры профилактики и контроля: в столичных аэропортах круглосуточно дежурят врачи. Все пассажиры международных рейсов, прилетающих в Москву, проходят осмотр, им измеряется температура. Граждан, прибывающих из КНР, Ирана и Южной Кореи, отправляют на карантин. Пассажирам рейсов из Италии рекомендуют оставаться дома в течение инкубационного периода коронавируса.

В московских школах и детсадах введено обязательное измерение температуры детям. Мерять температуру сотрудникам также рекомендовано всем работодателям столицы.

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