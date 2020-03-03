2020-03-03T17:17:19+03:00
Москва

Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве

Решение уже одобрено городской комиссией
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве установят мемориальную доску Юрию ЛужковуВ Москве установят мемориальную доску Юрию ЛужковуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре Москвы планируется установить мемориальную доску государственному деятелю, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», мэру города 1992-2010 годов Юрию Лужкову. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Решение об установлении памятника было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы, которое прошло во вторник, 3 марта.

Как пишет РИАМО, решение уже одобрено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Мемориальную доску планируется установить на сорок восьмом доме на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Юрий Михайлович.

Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы и находился на этом посту почти 20 лет, передает Москва 24.

Умер Юрий Михайлович в мюнхенской больнице после операции на сердце. Ему было 83 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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