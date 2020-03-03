Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве
В центре Москвы планируется установить мемориальную доску государственному деятелю, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», мэру города 1992-2010 годов Юрию Лужкову. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Решение об установлении памятника было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы, которое прошло во вторник, 3 марта.
Как пишет РИАМО, решение уже одобрено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Мемориальную доску планируется установить на сорок восьмом доме на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Юрий Михайлович.
Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы и находился на этом посту почти 20 лет, передает Москва 24.
Умер Юрий Михайлович в мюнхенской больнице после операции на сердце. Ему было 83 года.
ИСТОЧНИК KP.RU