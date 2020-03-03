2020-03-03T20:54:14+03:00
Общество

Начальником ГУ МЧС России по Москве назначен Сергей Желтов

С 2019 года он находился в должности временно исполняющего обязанности начальника столичного ГУ МЧС РФ
Юлия Кекова
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Сергей Желтов неоднократно лично руководил различными спасательными операциямиСергей Желтов неоднократно лично руководил различными спасательными операциями
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Начальником Главного управления МЧС России по Москве назначен генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба столичного ведомства. Соответствующий Указ президента Владимира Путина был подписан 2 марта 2020 года.

До этого момента с 3 июля прошлого года генерал-майор лишь временно исполнял обязанности начальника главка. Сергей Алексеевич служит в пожарной охране уже 36 лет.

Сергей Желтов неоднократно лично руководил различными спасательными операциями, в частности при проведении поиско-спасательных операций и операций по предотвращению ЧС природного и техногенного характера.

За проявленные самоотверженность и мужество он имеет награды. Среди них - нагрудный знак МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», нагрудный знак МЧС России «Почетный знак МЧС России», медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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