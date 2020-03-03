У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен

3 Март 2020 2020-03-03T18:00:13+03:00

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Диагноз всех пациентов, госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус, не подтвердился. Лабораторный анализ не выявил наличие у них в организме вируса COVID-19. Об этом 3 марта сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров - в работе, - рассказала Анастасия Ракова.

Под наблюдением медиков остаются пилоты и стюардессы самолета, на котором из Италии прилетел заболевший коронавирусом мужчина, а также сотрудники поликлиники, в которую он обратился за помощью. Первичный анализ не выявил у них коронавируса.

- Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим вас информировать о результатах, - подчеркнула заместитель мэра.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в столице был выявлен 2 марта. Молодой человек, вернувшийся из поездки в Италию и пожаловавшийся врачам на недомогание, был срочно госпитализирован. Анализы подтвердили, что он инфицирован коронавирусом. Медики в течение суток поместили в больницу несколько человек из круга его контактов — родственников, знакомых, пассажиров и экипаж самолета, которым он вернулся в Россию. У всех пациентов предварительные анализы отрицательные. Сам виновник происшествия переносит болезнь в легкой форме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении контроля за эпидемиологической обстановкой в Москве. В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение. Врачи ежедневно обходят места массового проживания граждан Китая, например, студенческие общежития.

В столичных аэропортах круглосуточно дежурят врачи. У пассажиров всех международных рейсов измеряется температура. Если она оказывается повышенной, у человека берется анализ на коронавирус. Граждан, прибывающих из КНР, Ирана и Южной Кореи, отправляют на карантин. Пассажирам, прибывающим из Италии, выдается рекомендация соблюдать изоляционный режим дома.

В столичных детских садах и школах детям ежедневно измеряют температуру. Кроме того, городские власти рекомендуют всем московским работодателям ввести обязательный контроль за температурой сотрудников. Выборочно будут измерять температуру и у пассажиров столичного метро.