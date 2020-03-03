2020-03-03T20:02:34+03:00
Происшествия

Отец первоклашки, получившего ожоги от кварцевой лампы, рассказал о здоровье сына

По словам мужчины, мальчик «словно вышел из солярия»
Елена АКИМОВА
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Школьники получили ожоги в время кварцевания в кабинетеШкольники получили ожоги в время кварцевания в кабинетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отец мальчика, который получил ожоги от кварцевой лампы, рассказал о здоровье сына. Школьник пострадал во время уроков, учительница забыла выключить прибор для обеззараживания. В итоге пострадало несколько первоклашек.

Как стало известно сайту mk.ru, в помещении, где работал облучатель, находилось 25 учеников первого «А» класса.

Учительница забыла выключить лампу из-за большого количества работы, и только когда обратила внимание на самочувствие детей, выключила прибор. К тому моменту у многих покраснели лица, глаза. У многих сильнее пострадала левая часть лица.

Тревогу подняли родители, когда дети пришли домой с занятий. Многие стали писать в общий родительский чат, кто-то поспешил в Морозовскую больницу. Глаза у некоторых детей были такими красными, будто они смотрели на сварку.

— Сын лежит в темноте с закрытыми глазами, сильные ожоги, — рассказал отец семилетнего мальчика. - Тут к врачам можно было не ходить — все ясно. У меня строительная компания, сварщики, у них есть выражение «нахватался зайчиков».

Примерно это произошло с сыном, уверен мужчина. Вечером он пришел в школу и попросил показать кабинет и лампы, но администрация отказалась, сославшись на то, что разберутся самостоятельно.

-У сына лицо будто из солярия вышел….Очевидно, педагоги попытались скрыть случившееся, - рассказал родитель.

По его словам, в Морозовской больнице он насчитал восемь одноклассников сына. Но уверен, что пострадало гораздо больше человек.

Департаменте образования заявили, что учительница будет уволена за нарушение правил безопасности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ЧП произошло в школе №1415, в районе Останкино. Ребята рассказывали про боль в глазах и поначалу было не понятно, что же случилось. Родители 25 первоклассников отвезли детей в больницу. Диагноз один на всех: ожог роговицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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