Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий

3 Март 2020 2020-03-03T20:22:55+03:00

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Глава Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев опроверг распространившиеся в соцсетях слухи о том, что в столице из-за коронавируса отменяются массовые спортивные мероприятия. По словам руководителя Депспорта, все намеченные события будут проводиться по плану. Стадионы и спортивные площадки столицы работают в обычном режиме.

- Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний, - подчеркнул Алексей Кондаранцев. - Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось

В распространившихся в сосцетях постах появилась информация о том, что власти Москвы якобы планируют отменить все международные спортивные мероприятия вплоть до особого распоряжения. Анонимные блогеры также сообщали о том, что в столице запретят массовые соревнования, закроют стадионы и спортивные площадки. Фейковые новости тут же подхватили некоторые СМИ. Однако, как подчеркивают в департаменте спорта, эти сообщения не имеют ничего общего с действительностью.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер профилактики коронавируса. Под особым контролем находятся аэропорты столицы: в них круглосуточно дежурят медики. У всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру, и, если она повышена, отправляют в медпункты сдавать анализ на коронавирус. Пассажирам, прилетающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, у них также берется анализ на коронавирус, определяется круг их контактов. Путешественникам, приезжающим из Италии, рекомендуется режим изоляции на дому, они также заполняют специальную анкету, информирующую об их контактах.

В московских школах и детских садах у детей теперь ежедневно измеряют температуру. Кроме того, столичным работодателям рекомендуется каждый день измерять температуру у сотрудников. Выборочно будут измерять температуру и у пассажиров столичного метро.