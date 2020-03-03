2020-03-03T23:22:34+03:00
Общество

«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов

Новый парк развлечений стал крупнейшим в Европе
Ксения БОГДАНОВА
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Новый парк развлечений стал крупнейшим в Европе.Новый парк развлечений стал крупнейшим в Европе.Фото: Оксана ФОМИНА
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Открывшийся 29 февраля «Остров мечты» стал крупнейшим крытым тематическим парком развлечений в Европе. У его гостей есть возможность посетить 9 сказочных миров, посвященных героям любимых сказок и популярных мультфильмов. Больших и маленьких посетителей встречают Маугли, Снежная королева, Смурфики, Черепашки-ниндзя и многие другие волшебные персонажи.

В парке работают более 20 аттракционов, некоторым из которых нет аналогов не только в России, но и в Европе. Большие и взрослые посетители могут побывать на пяти увлекательных шоу и встретиться с ожившими мультперсонажами. Поездка в «Остров мечты» - это семейный поход на целый день: в крытой галерее расположены десятки магазинов, кафе и ресторанов. В парке работают 17 кинозалов и большой концертный зал Dream Hall.

Одна из изюминок парка – городской променад с копиями известнейших достопримечательностей планеты. Здесь можно сфотографироваться на фоне знаменитого барселонского «Дома костей» работы архитектора Гауди, пройтись по Родео-драв – самой фешенебельной улице Беверли-Хиллз, полюбоваться на красные телефонные будки Лондона. Всего на променаде воссозданы 120 фасадов зданий, включая мини-копии Колизея. Центральная площадь носит название Москвы и имитирует столичный сквер с фонтаном, скамейками, лужайками и кафе.

До парка удобно добираться от станции метро «Технопарк» Замоскворецкой линии – пешком не более 10 минут. От станции МЦК-ЗИЛ и от станции метро «Кожуховская» запущены бесплатные автобусы-шаттлы S1 с интервалом движения в 5 минут. Также до острова мечты ходят автобусы № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Для автомобилистов в парке оборудована парковка на 3,6 тысяч машиномест. В будущем рядом с «Островом мечты» построят новую станцию метро «Парк чудес».

По городскому променаду и на территории ландшафтного парка можно погулять бесплатно. А вот за вход в зону тематического парка нужно заплатить. Детский билет (до 10 лет) стоит 1900 рублей в будние дни и 2600 рублей в выходные. Цена взрослого билета - 2 200 рублей в будние дни и 2 900 рублей в выходные. Для семей предусмотрены скидки. Семейный билет для двух взрослых и двоих детей стоит 7 400 рублей в будние дни и 9 900 рублей в выходные. Предусматривается, что один день в месяце будет благотворительным: дети-сироты смогут прийти в парк бесплатно.

В первый день работы парк «Остров мечты» посетили почти 150 человек. Накануне в парке побывали мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. На открытие пригласили и воспитанников детских домов. В этот день в парке также раздавались крики «Горько!»: здесь прошла первая свадебная церемония.

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«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов
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