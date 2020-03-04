В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов

4 Март 2020 2020-03-04T08:57:28+03:00

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В среду, 4 марта, в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково», и «Шереметьево» отменено и задержано 49 рейсов. Об этом свидетельствует данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего задержек было зафиксировано во Внуково, где задержано 24 рейса. В Домодедово задержали 13 рейсов и еще шесть были отменены, в Шереметьево задержка коснулась 12 рейсов.

Причины задержек и отмен рейсов не уточняются, однако такие неполадки в расписании мог стать туман, который наблюдается с утра в Москве и Московской области.

Напомним, в России днем ранее четыре самолёта совершили экстренную посадку. При этом в двух случаях посадка произошла из-за угрозы минирования: в Перми лайнер приземлился из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, которое оказалось ложным, в Хабаровске по такой же ложной угрозе экстренно сел самолёт, летевший из Владивостока в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU