2020-03-04T12:57:13+03:00
Общество

Парком развлечений «Остров мечты» довольны 90% посетителей

В ближайшие месяцы в нем откроются новые аттракционы
Ксения БОГДАНОВА
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«Остров мечты» стал самым большим крытым тематическим парком в Европе.«Остров мечты» стал самым большим крытым тематическим парком в Европе.Фото: Оксана ФОМИНА
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Новый парк развлечений «Остров мечты» понравился 90% посетителей. Об этом рассказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев, отметив, что парк еще будет меняться и развиваться. Появятся новые шоу, аттракционы и другие сюрпризы для маленьких и взрослых.

- Людей пришло больше, чем мы ожидали. За первые два дня работы парк посетили около 150 тысяч человек, а в день открытия - 87 тысяч. В целом я рад, 90% людей нравится. Конечно, были недочеты, но я считаю, что это нормально, - рассказал Амиран Муцоев Агентству городских новостей «Москва». - Парк мы построили в кратчайшие сроки, за три года. Но есть человеческий фактор, который нельзя продумать заранее, прописать в модели или спроектировать. Это можно учесть только после того, как начнешь управлять проектом.

В течение одного-двух месяцев в парке появится голографическое шоу «Маугли в стране динозавров» и новые аттракционы «Отель Трансильвания» и «Библиотека Снежной королевы», а также горка «Полет в тоннеле». В процессе создания аттракцион «На крыльях ветра» - его открытие запланировано чуть позже.

- Там очень сложный контент, - объясняет Амиран Муцоев. - За то время, пока мы задумали его появление, технологии шагнули вперед, и мы решили сделать видеоконтент более качественным, в формате 4К, мирового уровня. Тем более его делает голливудская компания Prana Studios, которая участвовала в создании сериала «Игра престолов» и фильма «Парк Юрского периода».

Учитывая популярность нового парка, его администрация собирается втрое увеличить количество касс, чтобы избежать очередей на входе.

- Мы предполагали, что люди больше будут покупать электронные билеты на сайте, но все равно большой поток обращается в кассы. Поэтому все пункты продажи билетов мы переместим ближе к тематическому парку, а вместо четырех окон с кассирами будет 12, - отметил руководитель парка.

«Остров мечты» стал самым большим крытым тематическим парком в Европе: его общая площадь — около 100 гектаров, из них площадь крытой части — свыше 300 тысяч квадратных метров. Он построен в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября, неухоженная территория которого давно вызывала недовольство москвичей. Строительство началось в 2017 году. На входе гостей парка встречает городской променад, галереи которого воссоздают самые известные архитектурные достопримечательности мира — от римского Колизея до барселонских творений Гауди. Променад накрывают красивые стеклянные купола, самый большой из них расположен над центральной площадью Москва. Эта площадка воссоздает кусочек столицы: уютный сквер с фонтаном, скамейками, газонами и кафе. Тематический парк посвящен героям сказок и любимых мультфильмов — от Маугли и Черепашек-ниндзя до динозавров. Волшебные шоу проходят в девяти сказочных зонах.

Парк начал свою работу 29 февраля, накануне открытия его посетили мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. Специальными гостями в первый день работы «Острова мечты» стали воспитанники детских домов.

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