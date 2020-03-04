В Подмосковье вооруженный преступник напал на покупательницу у крупного ТЦ

4 Март 2020 2020-03-04T17:20:47+03:00

В Подмосковье мужчина напал с ножом на посетительницу ТЦ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина дождался, когда жертва припаркуется и стал наносить ей удары ножом

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Новость о том, что на парковке около возле крупного центра «Леруа Мерлен» в Красногорске, чуть не погибла 39-летняя женщина, появилась утром, 4 марта. На покупательницу напал вооруженный ножом мужчина, только чудом ей удалось избежать гибели.

Спасли женщину случайные прохожие – молодые люди вышла из магазина и направлялись к своему авто, когда девушка обратила внимание на странные звуки.

- Мы с другом Абдулом вышли в расстроенных чувствах из магазина, потому что не смогли купить, что хотели, — рассказала свидетельница происшествия Насиса. — Сразу не сориентировались, где на парковке оставили авто, и стали искать машину. Наверно только это помогло спугнуть маньяка.

Внимание молодых людей привлекли странные звуки, будто плакал ребенок. Они пошли в ту сторону, откуда доносились всхлипывания.

Возле иномарки «Хендай Солярис» стоял мужчина, примерно 55 лет на вид. Он был вооружен ножом и периодически наносил удары женщине, сидящей за рулем.

- Она громко кричала. Абдул бросился на помощь. Тогда нападавший со словами «я ее муж!» попытался отбиться, нож упал, а мужчина бросился убегать, - рассказывает свидетельница.

Пострадавшая выскочила из машины и попыталась побежать в другую сторону от своего мучителя, но без сил рухнула на асфальт.

— Возмутительно, но многие просто стояли и глазели, никто не спешил вызвать полицию или скорую помощь. Лишь один мужчина с моего телефона вызвал правоохранительные органы, другие стояли и смотрели, как убивают человека, — закончила Насиса.

Сейчас врачи дают очень осторожные прогнозы относительно здоровья пострадавшей. Полицейские проводят проверку. Уже известно, что женщина родом из Тверской области.

А вот про нападавшего известно не много: не исключено, что у мужчины имеются психические расстройства, по другой версии – в Подмосковье объявился маньяк, который охотится на женщин у торговых центров.

Сыщики осмотрели камеры наружного наблюдения и пришли к выводу, что сразу после происшествия преступник покинул стоянку. По их словам, поимка негодяя — дело времени, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU