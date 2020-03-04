Минувшая зима в Москве оказалась самой темной за последние 16 лет

4 Март 2020 2020-03-04T17:27:19+03:00

Минувшая зима стала самой темной с 2004 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три месяца солнце светило всего 72 часа

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Прошедшая зима оказалась самой темной в столице с 2004 года. В этом сезоне солнце светило москвичам всего 72 часа за три месяца.

«При сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, жители столицы получили [минувшей зимой] всего 72 часа, или 59% нормы», - цитирует синоптиков интерне издание «Подмосковье сегодня».

При этом специалисты отметили, что хуже всего дела обстояли в декабре 2019 года. За этот месяц солнце над Москвой светило в общей сложности всего восемь часов.

Январю 2020 года досталось всего 11 солнечных часов. Чаще всего солнце светило в феврале, однако и в этом месяце «недобор» солнечного света составил 20 часов от традиционной нормы.

По данным специалистов, такая погода может быть опасной для здоровья. Нехватка солнечного света и витаминов в зимний период может привести не только к хандре и раздражительности, но и ощутимо ухудшить общее самочувствие, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU