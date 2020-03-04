2020-03-04T18:11:46+03:00
Общество

На фестивале «Матрешка» в Дубае пройдет гала-ужин с Викторией Лопыревой

Телеведущая станет радушной хозяйкой на вечере, который состоится 7 марта
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В Дубае пройдет гала-ужин с Викторией Лопыревой. Фото из личного архива Виктории Лопыревой.В Дубае пройдет гала-ужин с Викторией Лопыревой. Фото из личного архива Виктории Лопыревой.
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«Матрешка» каждый год знакомит Дубай с творчеством российских исполнителей, а также является удобной торгово-выставочной площадкой для дизайнеров и производителей различных товаров из России.

В этот раз мероприятие пройдет в стиле русской сказки в одном из самых популярных и красивых районов Дубая. Местом проведения станет живописная терраса отеля Armani у подножия самого высокого и уникального здания в мире Бурдж-Халифа с видом на знаменитые «Танцующие Фонтаны». А специальным гостем фестиваля станет, пожалуй, самый интересный персонаж русских сказок – BABAYAGA собственной персоной!

Перед гостями выступят звезды Мариинского театра и народный артист России пианист Юрий Розум. В программе так же заявлены: чтения Александра Цыпкина, fashion-show известного российского дизайнера,выступление Нюши и благотворительный аукцион. Завершится вечер концертом популярного исполнителя, лучшего вокалиста России Алексея Чумакова.

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