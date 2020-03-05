Погода в Москве на 5 марта 2020 года: воздух прогреется до +10

5 Март 2020 2020-03-05T07:11:48+03:00

Воздух в Москве может прогреться до +10 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, какой будет погода в Москве на 5 марта 2020 года

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Погода в Москве на 5 марта 2020 года будет облачной, но весьма теплой. Осадков преимущественно не ожидается.

Температура воздуха днем поднимется до +8..+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся, но незначительно - до +5..+7.

Ветер ожидается сильный. Воздушные потоки юго-восточного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать даже 15 м/с.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, остается в пределах нормы и составляет 748 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что март, в целом, будет значительно теплее климатической нормы - примерно на 5-7 градусов. Временами еще возможны небольшие заморозки, но возвращения настоящих морозов не предвидится. Этому способствовали аномально теплая зима и почти полное отсутствие снега в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU