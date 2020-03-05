5 Март 2020 2020-03-05T09:12:02+03:00

В Подмосковье два рыбака провалились под воду, один человек погиб Фото: Павел КЛОКОВ

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В Подмосковье два рыбака ушли под воду во время рыбалки. Один из мужчин погиб, второго удалось спасти.

Трагедия произошла в деревне Филипповское Чеховского района Московской области.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Пятый канал.

Спасатели регулярно предупреждают любителей зимней рыбалки, что из-за аномально теплой погоды на сегодняшний день лед повсеместно опасен. Во многих местах лед уже достаточно тонкий и легко можно провалиться, но, судя по количеству рыбаков в городских парках, предупреждение пугает только редких любителей посидеть с удочкой.

Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия на водном объекте, набирайте 112 или 101 (служба спасения). Телефон старшего инспектора дежурной части Управления экстренного реагирования ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве - 8 (495)-637-22-22. Кроме этого, контакты указаны на береговых щитах и знаках безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU