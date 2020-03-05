В Москве будут круглосуточно следить за бобрами
В Москве установят круглосуточное видеонаблюдение за бобрами. За последние 10 лет в реках столицы и области улучшилось качество воды. Одним из показателей ее очистки стало возвращение в город бобров.
Местные жители переживают за безопасность животных. Однако у них появится возможность понаблюдать за грызунами с помощью круглосуточной системы видеонаблюдения и специальных "фотоловушек". Такие приборы слежки нужны там, где нет возможности подключить видеокамеры, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Кстати, специалистам известны как минимум пять мест постоянного их обитания бобров в столице. Они живут на реках Яуза, Химка, Алешинка, Сетунь и в нижнем течении Москвы-реки.
Напомним, в феврале 2020 года жительница района Фили-Давыдково рассказала об атаках бобров на самый большой природный заказник Москвы. Грызуны валили деревья и оставляли от них одни щепки.
ИСТОЧНИК KP.RU