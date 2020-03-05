Собянин: Находящиеся на карантине из-за коронавируса получат больничный

5 Март 2020 2020-03-05T11:49:32+03:00

При необходимости оформить его можно даже в аэропорту

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Людям, остающимся в Москве на карантине из-за коронавируса, полагается больничный лист. Его можно получить с курьером или, при необходимости, оформить прямо в аэропорту. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте.

- Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, - сообщил мэр.

Сергей Собянин напомнил, что по решению Роспотребнадзора, обязательной изоляции подлежат только пассажиры, прилетающие из Китая, Ирана и Южной Кореи. Туристам, возвращающимся из Италии и других стран, где были случаи заражения коронавирусом, рекомендуется самим принять решение о карантине и оставаться дома в течение двух недель.

- При необходимости московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту, - отметил городской градоначальник. - В дополнение к этому порядку мы разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей. Если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив, что вы недавно прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Если из поездки в эти страны вернулись несколько членов семьи, больничный полагается им всем по одной заявке.

- Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад, - рассказал Сергей Собянин.

Для тех, кто решит воспользоваться ситуацией и отдохнуть от работы на незаконных основаниях, вводится ограничение. Сергей Собянин предупредил, что столичные медики будут оставаться на связи с пограничной службой ФСБ и проверять каждый факт пересечения границы. Это поможет бороться с злоупотреблениями при получении больничных листов.

- Объявленный сегодня порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля 2020 года. О других мерах, принятых в Москве для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, можно прочитать в моем блоге и на портале mos.ru, - написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин объявил об усилении контроля за эпидемиологической обстановкой в Москве. В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение. Врачи ежедневно посещают места, где живет много граждан Китая, например, студенческие общежития.

В столичных аэропортах круглосуточно дежурят врачи. У пассажиров всех международных рейсов измеряется температура. Если она оказывается повышенной, у человека берется анализ на коронавирус. Граждан, прибывающих из КНР, Ирана и Южной Кореи, отправляют на карантин. Пассажирам, прибывающим из Италии, выдается рекомендация соблюдать изоляционный режим дома.