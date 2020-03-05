2020-03-05T14:14:37+03:00
Происшествия

В Домодедово задержали пассажира с крупной суммой денег

Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Домодедово задержали пассажира с иностранной валютойВ Домодедово задержали пассажира с иностранной валютойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали мужчину, которые попытался провезти с собой незадекларированную сумму денег. При себе у мужчины было около 44 тысяч долларов в разной валюте.

Стражи порядка задержали пассажира, когда он проходил через зеленый коридор. В ходе опроса он рассказал сотрудникам таможни, что везет при себе более 40,4 тысячи евро, четырнадцать тысяч африканских франков, 140 марокканских дирхам, 128 долларов США и 2,2 тысячи рублей. Общая сумма денег в рублевом эквиваленте превысила три миллиона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На вопрос, почему такая крупная сумма не была задекларирована, задержанный пассажир ответить не смог.

Напомним, что согласно российскому законодательству, без письменного декларирования разрешается перевозить денежную сумму не превышающую десяти тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Домодедово задержали пассажира с крупной суммой денег
Юго-Восточную хорду в столице полностью запустят в 2022 году
Собянин: Находящиеся на карантине из-за коронавируса получат больничный
В Москве будут круглосуточно следить за бобрами
В Подмосковье два рыбака ушли под воду
Погода в Москве на 5 марта 2020 года: воздух прогреется до +10
Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн
На фестивале «Матрешка» в Дубае пройдет гала-ужин с Викторией Лопыревой
Минувшая зима в Москве оказалась самой темной за последние 16 лет
В Подмосковье вооруженный преступник напал на покупательницу у крупного ТЦ
Парком развлечений «Остров мечты» довольны 90% посетителей
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов
«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов
Начальником ГУ МЧС России по Москве назначен Сергей Желтов
Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий