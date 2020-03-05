В Домодедово задержали пассажира с крупной суммой денег

5 Март 2020 2020-03-05T14:14:37+03:00

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В московском аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали мужчину, которые попытался провезти с собой незадекларированную сумму денег. При себе у мужчины было около 44 тысяч долларов в разной валюте.

Стражи порядка задержали пассажира, когда он проходил через зеленый коридор. В ходе опроса он рассказал сотрудникам таможни, что везет при себе более 40,4 тысячи евро, четырнадцать тысяч африканских франков, 140 марокканских дирхам, 128 долларов США и 2,2 тысячи рублей. Общая сумма денег в рублевом эквиваленте превысила три миллиона, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На вопрос, почему такая крупная сумма не была задекларирована, задержанный пассажир ответить не смог.

Напомним, что согласно российскому законодательству, без письменного декларирования разрешается перевозить денежную сумму не превышающую десяти тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU