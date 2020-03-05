Стало известно, на что чаще всего жалуются бизнесмены из Московской области
Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, на что чаще всего жалуются предприниматели из Московской области.
Всего по итогам 2019 года к омбудсмену поступило почти две тысячи жалоб.
Треть из них связана с проблемами при взаимодействии с правоохранительными органами.
На второй строчке – административные барьеры, которые препятствуют деятельности. На долю данных жалоб пришлось 19 процентов от общего количества.
Третья позиция у нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок и вопросы по земельно-имущественным отношениям (по 16%).
Жалоб на налоги оказалось меньше всего – 8 процентов.
Есть еще одна тенденция, которую отметил Владимир Головнев – представители бизнеса стали реже жаловаться на работу региональной власти.
- На 5% сократилось количество жалоб на региональные контрольно-надзорные органы, на 4% снизилось поступление жалоб на налоговые органы и 2% — на административные барьеры, — цитирует слова омбудсмена телеканал «360».
Всего в прошлом году бизнесу вернули 35,5 миллиона рублей задолженностей по государственным и муниципальным контрактам. Удалось вернуть имущество на сумму более пяти миллионов рублей, а также сохранить более 300 рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU