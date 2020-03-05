2020-03-05T23:00:53+03:00
Происшествия

Москвичка заплатила гадалке за «возвращение» мужа более полумиллиона рублей

Сначала ведунья пыталась разобраться в личной жизни заказчицы, теперь пришла очередь полицейских
Елена АКИМОВА
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Москвичка отдала гадалке большее полумиллиона рублей за "возвращение" ушедшего мужаМосквичка отдала гадалке большее полумиллиона рублей за "возвращение" ушедшего мужаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Расставание с супругом жительница подмосковного поселка Толстопальцево переживала очень тяжело. Супруг оставил женщину и ушел из дома, но отвергнутая вторая половинка не теряла надежды вернуть благоверного.

В ход шли уговоры, слезы и, как крайний метод, возвращение с помощью незаурядных способов. Кто-то подсказал женщине контакты гадалки, которая взялась решить проблему.

Ситуация оказалась сложной, и ведунья потребовала за свою помощь 86 тысяч рублей. Клиентка заплатила больше – на карту «помощнице» было отправлено 180 тысяч рублей.

Через некоторое время с клиенткой связалась помощница гадалки и попросила оплатить завершение обряда по возвращению супруга. Ценник был гораздо выше, чем первоначальный сеанс – 347 тысяч рублей.

Доверчивая москвичка перевела требуемую сумму и только спустя сутки поняла, что стала жертвой мошенников.

Женщина обратилась за помощью к полицейским. Теперь стражи порядка пытаются разобраться в запутанной жизненной ситуации пострадавшей, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Москвичка заплатила гадалке за «возвращение» мужа более полумиллиона рублей
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