2020-03-06T00:32:23+03:00
Общество

Столичных водителей предупредили о «цветочных заторах»

В ЦОДД прогнозируют, что пробки начнут образовываться 6 марта после обеда
Елена АКИМОВА
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Столичных водителей предупредили о пробках 6 мартаСтоличных водителей предупредили о пробках 6 мартаФото: Евгения ГУСЕВА
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Московских водителей предупреждают, что 6 марта обстановка на дорогах будет напряженная. Заторы ожидаются в центральной части города и в местах продаж цветов.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы отметили, что «цветочные заторы» будут связаны, конечно же, с предстоящим праздником – Международным женским днем.

- 6 марта, в последний рабочий день перед праздником, ждем „цветочные заторы“ у Киевского и Рижского рынков, в центре и на вылетных, — сообщил ЦОДД в Twitter.

Всем, кто будет в этот день развозить подарки, стоит заранее продумать маршрут и лучше сделать это на городском транспорте. А вот добраться до дома быстро получится только в двух случаях: если сделать это до 15:00 или после 20:00.

Непосредственно в день 8 марта в Москве и Подмосковье женщины смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. В метро и на МЦК их пропустят сотрудники метрополитена. На МЦД и электричках нужно будет пройти на кассу и оформить бесплатный пропуск.

В честь праздника парковка на столичных улицах 8 и 9 марта будет бесплатной, а в Подмосковье прекрасную половину человечества бесплатно ждут в 12-ти музеях, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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