2020-03-06T07:16:22+03:00
Общество

Погода в Москве на 6 марта 2020 года: дождливо, ветрено, но тепло

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 6 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пройдет небольшой дождьПройдет небольшой дождьФото: Артем ЛЕНЦ
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Согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, погода в Москве на 6 марта 2020 года будет пасмурной, но довольно теплой.

Температура воздуха днем составит +8..+10 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся незначительно - на два-шесть градусов.

Небо затянут облака, а местами будет идти небольшой дождь. Поднимется сильный ветер. Воздушные потоки южного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление близко к норме - 744 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что, начиная с субботы, россиян ждут длинные выходные. Благодаря празднованию Международного женского дня, отдохнуть получится сразу три дня подряд. В Москве будет организовано множество интересных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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