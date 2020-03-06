Пожар в отеле "Неаполь" в Москве: эвакуированы десятки человек
В отеле "Неаполь" в центре Москвы произошел пожар. Из здания в Вознесенском переулке были эвакуированы десятки человек. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник в экстренных службах столицы.
"Инцидент произошел по адресу Вознесенский переулок, 12, строение 3. Пожар начался в подвале отеля "Неаполь", из него эвакуированы несколько десятков человек", - сообщил собеседник агентства ТАСС.
Здание покинули как постояльцы, так и сотрудники. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Причины случившегося пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.
Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в на юго-западе Москвы загорелся хостел. Погибли два человека - оба граждане Белоруссии. Один из них умер сразу на место, а второй скончался уже в машине скорой помощи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU