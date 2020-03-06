Пожар в отеле "Неаполь" в Москве: эвакуированы десятки человек

6 Март 2020 2020-03-06T09:07:04+03:00

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В отеле "Неаполь" в центре Москвы произошел пожар. Из здания в Вознесенском переулке были эвакуированы десятки человек. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник в экстренных службах столицы.

"Инцидент произошел по адресу Вознесенский переулок, 12, строение 3. Пожар начался в подвале отеля "Неаполь", из него эвакуированы несколько десятков человек", - сообщил собеседник агентства ТАСС.

Здание покинули как постояльцы, так и сотрудники. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать. Причины случившегося пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в на юго-западе Москвы загорелся хостел. Погибли два человека - оба граждане Белоруссии. Один из них умер сразу на место, а второй скончался уже в машине скорой помощи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU