2020-03-06T10:36:36+03:00
Общество

В Москве устраняют последствия слива керосина в районе деревни Язово в Новом Бутово

Горючее попало в пруд
Ксения БОГДАНОВА
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Столичные экологи борются с последствиями разлива керосина, попавшего 2 марта в пруд возле деревни Язово в Новом Бутово. Керосин вылился из цистерны с территории аэропорта «Остафьево». Работы по устранению ЧП продолжаются, разлив горючего удалось локализовать.

- Информация поступила на горячую линию департамента, незамедлительно выехал дежурный инспектор и аналитическая лаборатория. Сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба, - рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. - Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам. Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения.

Сорбент поглощает керосин, затем загрязненный слой воды откачивают из водоема в специальную, герметически закрытую емкость. Ее содержимое потом будет утилизовано. Благодаря сорбентам и откачке воды уровень загрязнения в пруду возле деревни Язово удалось уменьшить в 23 раза. В ближайшей реке Цыгановка экологические показатели практически приведены в норму.

- В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей. Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна, - сообщили в пресс-службе департамента.

Городские службы совместно с экологами принимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия ЧП и собрать нефтяное пятно. Плотность у керосина ниже плотности воды. В водоемах он собирается в верхних слоях, не растворяется в воде и почти не дает осадка. Поэтому опасности, что керосин попадет в грунтовые воды, нет. Городские службы держат на контроле состояние воды в районе: взятые 4 марта пробы воды в колодце, роднике и артезианской скважине не выявили повышенное содержание нефтепродуктов, показатели в норме.

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В Москве устраняют последствия слива керосина в районе деревни Язово в Новом Бутово
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