Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в выходные
В Московской области в предстоящие выходные планируются массовые проверки водителей. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
«Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья предупреждают водителей о массовых проверках в предстоящие выходные. На дорогах региона будут работать дополнительные экипажи ДПС, которые методом сплошной проверки будут останавливать все проезжающие автомобили», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сообщается, что места рейдов огородят конусами на въездах и выездах из городов, что позволит избежать заторов и проверить максимальное количество машин. Планируется, что в первую очередь водителей будут проверять на трезвость.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение автомобильных прав на срок 1,5-2 года. При повторном нарушении водителям грозит уголовная ответственность, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU