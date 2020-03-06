2020-03-06T13:08:19+03:00
Москва

Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в выходные

На дорогах будут работать дополнительные экипажи ДПС
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье в выходные пройдут массовые проверки на дорогахВ Подмосковье в выходные пройдут массовые проверки на дорогахФото: Артем КИЛЬКИН
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В Московской области в предстоящие выходные планируются массовые проверки водителей. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья предупреждают водителей о массовых проверках в предстоящие выходные. На дорогах региона будут работать дополнительные экипажи ДПС, которые методом сплошной проверки будут останавливать все проезжающие автомобили», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что места рейдов огородят конусами на въездах и выездах из городов, что позволит избежать заторов и проверить максимальное количество машин. Планируется, что в первую очередь водителей будут проверять на трезвость.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение автомобильных прав на срок 1,5-2 года. При повторном нарушении водителям грозит уголовная ответственность, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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