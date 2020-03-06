2020-03-06T15:03:30+03:00
Общество

Собянин рассказал о расширении сети городских клубов для пенсионеров

Проект «Мой социальный центр» помогает пожилым людям общаться и находить занятие по душе
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин 6 марта побывал в клубе общения для пенсионеров "Мой социальный центр" на улице Сергия Радонежского. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС,Сергей Собянин 6 марта побывал в клубе общения для пенсионеров "Мой социальный центр" на улице Сергия Радонежского. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС,
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Сергей Собянин сообщил о планах по созданию в столице еще 26 клубов для общения пожилых людей. Мэр Москвы 6 марта посетил один из таких клубов в Таганском районе и рассказал о том, как проект «Мой социальный центр» помогает пенсионерам проводить досуг интересно и познавательно.

Создание клубов общения для пожилых людей - один из новых проектов городских властей, решивших реогранизовать существовавшие прежде социальные центры. Прежние центры были ориентированы на прием посетителей для предоставления социальных льгот, пособий и т. д. Теперь эти функции выполняют другие службы, а вместо социальных центров появились уютные клубы для общения и досуга.

- Создание такой клубной атмосферы, когда люди могут прийти, здесь отдохнуть, пообщаться, заняться тем, чем им интересно. То есть это по сути их «домашняя гостиная», потому что это невозможно создать в своей собственной квартире. Здесь общение, здесь друзья, товарищи. Это, мне кажется, позитивный проект, - отметил Сергей Собянин. - Я думаю, что мы в ближайшие годы создадим еще 26 клубов, и постепенно будем наполнять весь город вот такой вот средой.

По словам мэра, большую роль в создании таких «городских гостинных» играют крупные предприятия столицы, оказывающие спонсорскую поддержку. Компании помогают с арендой помещения, ремонтом и другими расходами. Кроме программы по созданию клубов общения в Москве уже несколько лет успешно работает проект «Московское долголетие».

- Мы реализуем два больших проекта - это «Московское долголетие», которому исполнилось буквально недавно два года, такой первый юбилей. Казалось бы, совсем небольшой, но при этом уже больше 350 тысяч москвичей приняли участие в этом проекте. Он пользуется большой популярностью и поддержкой, - отметил Сергей Собянин.

Проект «Мой социальный центр» обустраивает в разных районах города комфортные пространства, в которых пожилые люди встречаются, общаются и находят себе занятия по душе. Например, в клубе общения Таганского района есть спортивный зал, в котором можно заниматься йогой, гимнастикой цигун, участвовать в тренировках, танцевать и осваивать восточные единоборства. А в уютной гостиной посетителей ждут бильярд, шахматы, шашки и видеоигры. В клубе работают 24 центра по интересам — от сообщества «Любители истории Руси» до кружков «Садовод» и «»Секреты долголетия».

Каждый день в клуб на Таганской приходят 200 человек. Всего же со дня открытия клуб посетили около 13 тысяч москвичей.

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