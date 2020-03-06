Все заболевшие коронавирусом получают медпомощь

6 Март 2020 2020-03-06T18:19:24+03:00

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Москвичи, у которых 6 марта обнаружили коронавирус, получают квалифицированную медпомощь. Круг контактов большинства из них установлен. У четверых из пяти госпитализированных заболевание протекает в легкой форме, еще у одного пациента состояние средней тяжести. Все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- В Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции, - рассказали представители штаба. - Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке.

Сейчас медики составляют полный список людей, с которыми общались заболевшие. Большая часть контактов установлена, с ними связываются врачи. У всех людей из списка контактов будут взяты пробы для анализа на вирус COVID-19. Родственники и друзья заболевших находятся под наблюдением врачей. Только у троих из них есть симптомы ОРВИ, их отправили в больницу. Остальные остаются на домашнем карантине и в обсервационном центре.

Почти все заболевшие большей частью оставались дома, так что у них было не слишком много контактов. Только одна девушка, вернувшись из-за границы, посещала занятия в университете. Теперь ее университетская группа в полном составе сдает анализы на коронавирус.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин специальным указом ввел в столице режим повышенной готовности. Эта мера позволить столичному мегаполису жить обычной жизнью, но при этом все городские службы, от медицинских до коммунальных, усилят контроль за мерами профилактики. Кроме того, режим повышенной готовности позволит медикам оперативно работать с группами риска — гражданами, приезжающими из-за границы. Вернувшимся необходимо соблюдать двухнедельный домашний карантин. На этот период они могут получить оплачиваемый больничный. Оформить его можно прямо из дома, позвонив по телефону горячей линии.