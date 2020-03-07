2020-03-07T20:27:47+03:00
Общество

Весна наступает. В Москве установлен новый температурный рекорд

В субботу, 7 марта, воздух в столице прогрелся до 11,8 градуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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7 марта в столице России зафиксирован очередной температурный рекорд7 марта в столице России зафиксирован очередной температурный рекордФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве установлен новый температурный рекорд. Днем в субботу, 7 марта, столбики термометров в столице поднялись до 11,8 градуса - это сразу на 2,8 градуса больше, чем в 2002 году.

Тогда был установлен прежний рекорд. Температура достигала 9 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На 2,8 градуса рекорд побит! По данным метеостанции ВДНХ, в 15:00 температура достигла показателя 11,8 градуса. Вполне возможно, что температура будет еще расти", - цитирует ТАСС специалиста.

Синоптик считает, что в воскресенье столбики термометров тоже приблизятся к прежнему рекорду или даже побьют его. Провести этот теплый праздничный день весело и с пользой можно на концертах, модных показах и в театрах. Подробную информацию ищите на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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