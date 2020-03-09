2020-03-09T18:30:01+03:00
Общество

8 марта в Московском метро бесплатно проехали более 1 млн женщин

На всех станциях для них были организованы специальные турникеты
Семен ЕЛЕНИН
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Столичные власти сделали представительницам прекрасного пола небольшой, но приятный подарок на 8 мартаСтоличные власти сделали представительницам прекрасного пола небольшой, но приятный подарок на 8 мартаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году, напомним, столичные власти сделали представительницам прекрасного пола небольшой, но приятный подарок на 8 марта - в этот день женщины могли ездить на всех видах общественного транспорта совершенно бесплатно. Без билетов и проездных. Автобусы, троллейбусы, метро, МЦК, МЦД, пригородные электрички...

В столичной подземке подсчитали, сколько же москвичек и туристок воспользовались этим подарком. Там на всех станциях для женщин были организованы отдельные турникеты со специальными метками. Итого к вечеру 8 марта в метрополитене насчитали более 1 миллиона пассажирок!

«Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил весь пройти сегодня в метро бесплатно», - пошутил официальный Твиттер Московского метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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