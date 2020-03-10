Погода в Москве на 10 марта 2020 года: на столицу обрушатся дожди

10 Март 2020 2020-03-10T07:35:30+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 марта 2020 года

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Погода в Москве на 10 марта 2020 года будет дождливой. Осадки ожидаются на протяжении практически всего дня, причем лить будет сильно. Ждать солнышка в этот вторник не стоит. Синоптики считают, что на город выпадет около 30% месячной нормы осадков.

Зато в столице по-прежнему тепло. Температура воздуха днем поднимется до +8..+10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся аж до +2..+4.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное - 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что весна с самого начала бьет температурные рекорды. В Москве на несколько градусов теплее, чем предусмотрено климатическими нормами, однако убирать теплую одежду еще рано. Помимо осадков вначале недели, ожидается похолодание ближе к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU