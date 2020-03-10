Погода в Москве на 10 марта 2020 года: на столицу обрушатся дожди
Погода в Москве на 10 марта 2020 года будет дождливой. Осадки ожидаются на протяжении практически всего дня, причем лить будет сильно. Ждать солнышка в этот вторник не стоит. Синоптики считают, что на город выпадет около 30% месячной нормы осадков.
Зато в столице по-прежнему тепло. Температура воздуха днем поднимется до +8..+10 градусов, а ночью столбики термометров опустятся аж до +2..+4.
Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное - 744 миллиметра ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
Сайт kp.ru писал, что весна с самого начала бьет температурные рекорды. В Москве на несколько градусов теплее, чем предусмотрено климатическими нормами, однако убирать теплую одежду еще рано. Помимо осадков вначале недели, ожидается похолодание ближе к концу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»