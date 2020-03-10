2020-03-10T10:12:10+03:00
Общество

В Подмосковье мамы в декрете смогут бесплатно получить новую профессию

Обучающие курсы рассчитаны на полторы тысячи женщин
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье мамы в декрете смогут получить новую специальностьВ Подмосковье мамы в декрете смогут получить новую специальностьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Подмосковье мамы, которые находятся в декрете, смогут получить новую профессию. Сделать это можно совершенно бесплатно. Программа рассчитана на полторы тысячи человек и будет включать в себя от начального обучения до повышения квалификации.

Обучение пройдет в рамках государственной программы по содействию занятости. Координировать будущих слушательниц обязали центр занятости.

- Перечень специальностей ежегодно утверждается Минсоцразвития и это только востребованные направления деятельности. Список довольно большой и пользуется спросом. Можно освоить такие профессии, как бухгалтер, специалист кадровой службы, мастер ногтевого сервиса (маникюра, педикюра), - комментирует телеканалу «360» Анна Логовская и. о. заместителя директора Центра занятости населения.

Сроки обучения непродолжительные, что позволит маме найти возможность и время на прохождение курсов. Например, чтобы стать мастером маникюра и педикюра нужно потратить чуть больше недели времени. Сюда входит и теория, и практика, сразу по нескольким методикам — от классического маникюра до авторского дизайна и SPA-процедур для рук и ног.

На освоение специальности визажиста уйдет примерно аналогичное время. Слушательниц научат организовывать рабочее место, подготавливать инструменты для работы, отличать тональный крем от праймера и консилера и другим тонкостям создания идеального внешнего вида.

Профессии серьезнее займут больше времени. Чтобы освоить тонкости бухгалтерского ремесла нужно проходить почти двухмесячное обучение. Легче будет тем, кто работал по смежной профессии.

Воспользоваться программой смогут жительницы Подмосковья, которые имеют постоянное место жительства в регионе.

- Необходимо обратиться в любой удобный центр занятости, взять с собой паспорт, свидетельство о рождении ребенка, выписку из приказа о декретном отпуске или выписку из трудовой книжки о последнем месте работы, а также документы об образовании, - объясняют порядок действий эксперты.

Занятия могут проводиться по очной или очно-заочной формам, в группах или индивидуально и даже дистанционно — это особенно актуально в декрете, когда не с кем оставить ребенка.

Планируется, что программа продлится пять лет и за это время новую специальность получат 230 тысяч женщин. 2020 год станет подготовительным и позволит скорректировать курсы исходя из востребованности среди молодых мам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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