В Москве у безработного мужчины похитили около 4 млн рублей
В Москве неизвестные ограбили безработного мужчину. Преступники похитили у безработного москвича почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.
В полицию обратился сам пострадавший, 32-летний москвич. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его автомобиль и похитил 3,9 миллиона рублей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 марта. Машина пострадавшего, Opel Astra, была припаркована на Миусской площади около дома номер семь.
«Неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль Opel Astra и совершил кражу наличных денег в сумме 3,9 миллиона рублей», – цитирует представителя ведомства РИАМО.
В пресс-службе также добавили, что по факту происшествия началась проверка. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU