В Москве у безработного мужчины похитили около 4 млн рублей

10 Март 2020 2020-03-10T12:57:14+03:00

Неизвестные вытаращили рюкзак с деньгами у него из машины

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В Москве неизвестные ограбили безработного мужчину. Преступники похитили у безработного москвича почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД России.

В полицию обратился сам пострадавший, 32-летний москвич. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его автомобиль и похитил 3,9 миллиона рублей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 марта. Машина пострадавшего, Opel Astra, была припаркована на Миусской площади около дома номер семь.

«Неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль Opel Astra и совершил кражу наличных денег в сумме 3,9 миллиона рублей», – цитирует представителя ведомства РИАМО.

В пресс-службе также добавили, что по факту происшествия началась проверка. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU