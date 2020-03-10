2020-03-10T14:59:33+03:00
Общество

Собянин рассказал о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам

Эксперты подсчитают, как на столице скажется снижение туристического потока
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин создал Оперативный штаб по вопросам экономики.Сергей Собянин создал Оперативный штаб по вопросам экономики.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице появился Оперативный штаб по вопросам экономики: решение создать его принял мэр Москвы Сергей Собянин. О том, как будет работать штаб, и какие задачи ставятся перед ним, столичный градоначальник рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Я принял решение о создании Оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам. Ближайшая задача штаба - организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности, - написал мэр столицы.

Как отметил Сергей Собянин, экономическая ситуация в Москве в целом благоприятная, однако глобальная экономика вступает в полосу нестабильности, и это не может не сказываться на жизни мегаполиса. Причины очередной экономической «встряски» - распространение коронавируса, повлиявшего на рынки производства и сбыта, падение цен на нефть и снижение курса рубля.

- Прошлый год мы закончили с рекордным объемом инвестиций, которые достигли астрономической суммы 2,8 трлн рублей. По итогам первых двух месяцев 2020 года видим дальнейший рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей, - написал мэр столицы. - Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках.

Новый штаб по вопросам экономики займется, в первую очередь, взаимодействием с кредитными организациями и содействием в восстановлении нарушенных каналов поставок комплектующих и сбыта продукции. По словам Сергея Собянина, он также поручил проанализировать, какие последствия для экономики столицы будет иметь снижение туристического потока.

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