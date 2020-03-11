2020-03-11T07:12:29+03:00
Общество

Погода в Москве на 11 марта 2020 года: небольшой дождь и туман

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 11 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
К концу недели синоптики обещают резкое похолоданиеК концу недели синоптики обещают резкое похолоданиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 11 марта 2020 года будет облачной. Местами по городу в среду пройдет небольшой дождь, а утром в отдельных районах осядет туман.

Температура воздуха по-прежнему довольно высокая для начала марта. Днем столбики термометров будут держаться на уровне +8..+10 градусов, а в ночь на четверг могут опуститься до +2..+4.

Ветер южного и юго-западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, сильно понижено - 736 миллиметров ртутного столба.

В четверг ветер значительно ускорится, а в субботу произойдет резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров даже уйдут в минус.

Сайт kp.ru писал, что до этого в Москве три дня подряд фиксировали температурные рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 11 марта 2020 года: небольшой дождь и туман
Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы
В Дедовске студент убил мать на 8 марта
Собянин рассказал о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам
Под «присмотром» Петра I
В Москве у безработного мужчины похитили около 4 млн рублей
Почти 90% посетителей высоко оценили парк развлечений «Остров мечты»
В Подмосковье мамы в декрете смогут бесплатно получить новую профессию
Погода в Москве на 10 марта 2020 года: на столицу обрушатся дожди
8 марта в Московском метро бесплатно проехали более 1 млн женщин
Весна наступает. В Москве установлен новый температурный рекорд
Все заболевшие коронавирусом получают медпомощь
Собянин рассказал о расширении сети городских клубов для пенсионеров
Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в выходные
В Москве устраняют последствия слива керосина в районе деревни Язово в Новом Бутово