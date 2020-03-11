Погода в Москве на 11 марта 2020 года: небольшой дождь и туман

11 Март 2020 2020-03-11T07:12:29+03:00

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 11 марта 2020 года

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Погода в Москве на 11 марта 2020 года будет облачной. Местами по городу в среду пройдет небольшой дождь, а утром в отдельных районах осядет туман.

Температура воздуха по-прежнему довольно высокая для начала марта. Днем столбики термометров будут держаться на уровне +8..+10 градусов, а в ночь на четверг могут опуститься до +2..+4.

Ветер южного и юго-западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, сильно понижено - 736 миллиметров ртутного столба.

В четверг ветер значительно ускорится, а в субботу произойдет резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров даже уйдут в минус.

Сайт kp.ru писал, что до этого в Москве три дня подряд фиксировали температурные рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU