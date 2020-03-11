2020-03-11T12:06:03+03:00
Авто

На четырех дорогах в Московской области снизят скорость движения

Ограничения коснутся Истры, Одинцова, Орехово-Зуева и Чехова
Елена АКИМОВА
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На четырех дорогах Подмосковья снизят скоростной режимНа четырех дорогах Подмосковья снизят скоростной режимФото: Андрей ЗАМАХИН
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Сразу на четырех дорогах в Московской области изменится скорость движения транспорта. Ограничения затронут Истру, Одинцово, Орехово-Зуево и Чехов.

Максимально допустимая скорость будет снижена, а чтобы проследить как водители соблюдают ограничения, установлены камеры фиксации скорости.

Сбавлять скорость придется на участке с 35,7 по 35,8 километра Можайского шоссе в Одинцове. Сейчас на участке допустимо разгоняться до 90 км/ч, будет 70 км/ч.

В Орехово-Зуево на втором километре дороги «ММК — Ликино-Дулево — объезд Дрезны», а в Истре с 60,1 до 60,9 километра Волоколамского шоссе.

В Чехове установят ограничение до 50 км/ч. Его необходимо будет соблюдать с 0,5 по 1,5 километра на дороге «М-2 Крым — Троицкое — Добрыниха» вблизи деревни Дмитровка.

Нововведения вступят в силу с 16 марта. Меры помогут сократить аварийность на опасных участках пути.

- Для контроля скорости в округах будут установлены комплексы фотовидеофиксации и соответствующие дорожные знаки, — цитирует телеканал «360» слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Планируется, что в 2020 году на дорогах Подмосковья установят 1,5 искусственных неровностей, 350 светофоров, проложат не менее 250 километров тротуаров и смонтируют 300 километров линий освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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