2020-03-11T14:12:44+03:00
Москва

Москвичам бесплатно покажут советские мультфильмы

Показы пройдут в столичной сети кинотеатров «Москино»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
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В конце марта в столичных кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы советских мультфильмов. Акция приурочена к 90-летию со дня рождения советского мультипликатора Юрия Бутырина.

В период с 20 по 25 марта москвичи и гости города смогут увидеть на большом экране лучшие работы Бутырина - «Малыш и Карлсон», «Большой Ух», «Подарок для слона» и другие.

Отмечается, что мультсеансы в кинотеатрах организованы совместно со студией «Союзмультфильм» и ВГТРК. Увидеть любимые мультики детства можно будет в десяти кинотеатрах: «Молодежном», «Туле», «Юности», «Полете», «Искре», «Вымпеле», «Спутнике», «Сатурне», «Березке» и «Салюте», передает РИАМО.

Вход для детей и взрослых будет бесплатным, однако для того, чтобы попасть на сеанс зрителям придется заранее зарегистрироваться. В каждый сеанс включена подборка из пяти мультфильмов, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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