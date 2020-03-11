2020-03-11T17:56:58+03:00
Происшествия

В Москве из лифтового холла 13 этажа на козырек подъезда упал ребенок

В скорую позвонила соседка, которая увидела, как что-то пролетело мимо ее окна
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве из лифтового холла 13 этажа на козырек подъезда упал ребенокВ Москве из лифтового холла 13 этажа на козырек подъезда упал ребенокФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве из лифтового холла 13 этажа на козырек подъезда упал ребенок. Как сообщает источник «КП», инцидент произошел на улице Молдагуловой. В скорую позвонила соседка, которая живет на 12 этаже. Она увидела, как что-то пролетело мимо ее окна, а потом услышала крики женщины на этаже выше.

На данный момент на место приехали скорая помощь и правоохранительные органы. Ребенок лежит без движений. По данным источника, мальчику около 10 лет. Он из благополучной семьи и у него есть сестра.

Сайт kp.ru писал, что в конце февраля из окна восьмого этажа выпал 30-летний мужчина. Он упал на крышу пристроенного магазина. Спасатели совместно с пожарными спустили пострадавшего на землю. По словам медиков мужчина получил телесные повреждения: перелом таза, черепно-мозговая травму и закрытую травму живота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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