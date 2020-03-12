12 Март 2020 2020-03-12T14:48:05+03:00

В Москве на МКАД загорелся автобус

По предварительным данным, пассажиров в момент возгорания в общественном транспорте не было

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На внутренней стороне МКАД в Москве загорелся пассажирский автобус. ЧП произошло около 14 часов дня 12 марта. Из-за пожара пришлось частично перекрыть движение рядом с опасной зоной.

По информации оперативных служб, в момент возгорания автобус находился примерно на 3 км МКАД. Людей внутри не было, а водитель, когда увидел дым, успел покинуть машину.

В столичном ГУ МЧС подтвердили информацию. По предварительным данным, огонь полностью охватил машину, все вокруг затянуто густым черным дымом.

Спасатели уже работают на месте происшествия. Водителей предупредили о возможных затруднениях на данном участке пути, сообщает телеканал «360».

На МКАД горит автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU