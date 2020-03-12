В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
На востоке Москвы велосипедист помог девушке, которая стала жертвой грабителя, вернуть украденные вещи. Теперь в истории пытаются разобраться стражи порядка, а пострадавшая ищет своего спасителя.
Все случилось 11 марта. 34-летняя жительница Москвы Елена И. возвращалась вечером домой. Во дворе к ней подбежал мужчина и несколько раз ударил по лицу. Когда девушка упала на землю, хулиган принялся душить ее, а потом обратил внимание на смартфон, наушники и фитнес-браслет. Именно они стали добычей преступника. Он забрал вещи и бросился бежать.
На крики о помощи откликнулся мужчина, проезжавший мимо на велосипеде. Девушка рассказала ему о нападении, после чего велосипедист решил догнать преступника. Через некоторое время он вернулся и привез с собой украденное. Оказалось, что грабитель, увидев за собой погоню, выбросил телефон и фитнес-браслет.
Затем велосипедист сказал, что больше ничем не может помочь девушке, и уехал. Свои имя и контакты он не сообщил. Придя в себя, жертва обратилась в полицию. Стоимость украденных наушников девушка оценила в 10 тысяч рублей.
Сейчас полицейские пытаются отыскать преступника, а девушка своего спасителя, пишет RT.
ИСТОЧНИК KP.RU