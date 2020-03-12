В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи

12 Март 2020 2020-03-12T16:03:25+03:00

Преступник напал на нее во дворе дома и отнял телефон, наушники и фитнес-браслет

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На востоке Москвы велосипедист помог девушке, которая стала жертвой грабителя, вернуть украденные вещи. Теперь в истории пытаются разобраться стражи порядка, а пострадавшая ищет своего спасителя.

Все случилось 11 марта. 34-летняя жительница Москвы Елена И. возвращалась вечером домой. Во дворе к ней подбежал мужчина и несколько раз ударил по лицу. Когда девушка упала на землю, хулиган принялся душить ее, а потом обратил внимание на смартфон, наушники и фитнес-браслет. Именно они стали добычей преступника. Он забрал вещи и бросился бежать.

На крики о помощи откликнулся мужчина, проезжавший мимо на велосипеде. Девушка рассказала ему о нападении, после чего велосипедист решил догнать преступника. Через некоторое время он вернулся и привез с собой украденное. Оказалось, что грабитель, увидев за собой погоню, выбросил телефон и фитнес-браслет.

Затем велосипедист сказал, что больше ничем не может помочь девушке, и уехал. Свои имя и контакты он не сообщил. Придя в себя, жертва обратилась в полицию. Стоимость украденных наушников девушка оценила в 10 тысяч рублей.

Сейчас полицейские пытаются отыскать преступника, а девушка своего спасителя, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU