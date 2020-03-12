В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы

12 Март 2020 2020-03-12T17:51:00+03:00

В Подмосковье чистят и ремонтируют дороги после зимы Фото: Тимур ХАНОВ

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В Московской области порядка 400 специализированных машин приводят в порядок дороги после зимы. В уборке по всему региону участвуют более 700 рабочих. На сегодняшний день им уже удалось очистить почти половину всех дорог области. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Дорожные службы уже приступили к уборке вылетных региональных дорог после зимы. Ежедневно в работах по содержанию задействованы свыше 700 рабочих и 400 единиц техники. На сегодняшний день очищено свыше 40% региональной дорожной сети», - цитирует вице-губернатора Игоря Трескова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что после зимы дорожники делают ямочный ремонт, убирают мусор, чистят проезжую часть и тротуары, моют дорожные знаки и автомобильные павильоны. Кроме того рабочие восстанавливают барьерные ограждения и перила, приводят в порядок фонари и светофоры.

Завершить все дороги по подготовке к переходу на летний период планируется до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU