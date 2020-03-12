2020-03-12T17:51:00+03:00
Москва

В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы

В регионе делают ямочный ремонт, чистят дорожные знаки, тротуары, павильоны
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье чистят и ремонтируют дороги после зимыВ Подмосковье чистят и ремонтируют дороги после зимыФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Московской области порядка 400 специализированных машин приводят в порядок дороги после зимы. В уборке по всему региону участвуют более 700 рабочих. На сегодняшний день им уже удалось очистить почти половину всех дорог области. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

«Дорожные службы уже приступили к уборке вылетных региональных дорог после зимы. Ежедневно в работах по содержанию задействованы свыше 700 рабочих и 400 единиц техники. На сегодняшний день очищено свыше 40% региональной дорожной сети», - цитирует вице-губернатора Игоря Трескова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что после зимы дорожники делают ямочный ремонт, убирают мусор, чистят проезжую часть и тротуары, моют дорожные знаки и автомобильные павильоны. Кроме того рабочие восстанавливают барьерные ограждения и перила, приводят в порядок фонари и светофоры.

Завершить все дороги по подготовке к переходу на летний период планируется до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час
В Москве из лифтового холла 13 этажа на козырек подъезда упал ребенок
В Москве малыша госпитализировали после обрезания на дому
Москвичам бесплатно покажут советские мультфильмы
На четырех дорогах в Московской области снизят скорость движения
Погода в Москве на 11 марта 2020 года: небольшой дождь и туман
Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
Сергей Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы
В Дедовске студент убил мать на 8 марта
Собянин рассказал о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам
Под «присмотром» Петра I
В Москве у безработного мужчины похитили около 4 млн рублей
Почти 90% посетителей высоко оценили парк развлечений «Остров мечты»
В Подмосковье мамы в декрете смогут бесплатно получить новую профессию
Погода в Москве на 10 марта 2020 года: на столицу обрушатся дожди
8 марта в Московском метро бесплатно проехали более 1 млн женщин
Весна наступает. В Москве установлен новый температурный рекорд
Все заболевшие коронавирусом получают медпомощь
Собянин рассказал о расширении сети городских клубов для пенсионеров
Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в выходные
В Москве устраняют последствия слива керосина в районе деревни Язово в Новом Бутово